台股維持高檔，持續吸引外資持續流入，外資今再買超台股58億元。台北外匯經紀公司新台幣匯價今波動區間位於28.984~28.733元間。央行今尾盤進場調節，收盤匯價為28.965元，貶值0.5分，結束連5升。

美國總統川普確診壓抑國際美元走勢，然台股氣氛偏多、央行減少干預，出口商仍有拋匯需求推升台幣開盤最高漲至28.7附近，今天央行尾盤進場穩定匯市。但今天整日台北外匯經紀公司新台幣匯價「29」已經不復見！

今美元指數維持在93.66附近。美國商務部周二公布美國8月貿易逆差擴大5.9%至671億美元，為2006年8月以來最大。進口再度攀升，表示貿易可能將拖累第三季經濟成長。其中對中國華貿易逆差在8月份下滑了19億美元至264億美元。美聯儲主席鮑威爾周二警告若疫情不能得到有效控制，美國復甦之路將會很遙遠，且經濟仍有可能陷入下行螺旋。同時暗示國會和川普政府提供家庭和企業新一輪救助措施中，需設定一個較高的支出目標，並呼籲向企業和家庭提供更多幫助。

(時報資訊)