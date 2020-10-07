央行今公布9月外匯存底為4995.98億美元，月增14.29億美元，再創歷史新高。9月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計，連同其新台幣存款餘額共達4890億美元，約當外匯存底的98%。

央行指出，9月影響外匯存底因素有：一、外匯存底運用收益。二、歐元等貨幣對美元貶值，以該等貨幣持有之外匯折成美元後，金額減少。三、資金大量進出，央行維持外匯市場秩序進場調節。

(時報資訊)