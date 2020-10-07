《金融》9月央行進場調節 外匯存底再創新高 16:312020/10/07 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布9月外匯存底為4995.98億美元，月增14.29億美元，再創歷史新高。9月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計，連同其新台幣存款餘額共達4890億美元，約當外匯存底的98%。 央行指出，9月影響外匯存底因素有：一、外匯存底運用收益。二、歐元等貨幣對美元貶值，以該等貨幣持有之外匯折成美元後，金額減少。三、資金大量進出，央行維持外匯市場秩序進場調節。 (時報資訊) #央行 #9月 #外匯存底 #進場調節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《資訊服務》安碁資訊9月營收創今年單月新高 16:312020/10/07 財經 《電腦設備》新普科9月營收衝過80億元 創新高 08:182020/10/07 財經 《匯市》央行出手 新台幣結束連5升 16:312020/10/07 財經 金融資產減損回沖 京城銀9月獲利 創近一年新高 04:102020/10/07 金融．稅務 《金融》顏輝煌強調央行穩定匯價 有進有出作雙向調節 16:482020/10/07 財經 《國際金融》憂新冠回馬槍＋美元走強 9月亞股大失血 15:402020/10/07 財經 由田9月營收 創今年新高 15:202020/10/07 財經 9月機車銷售 衝破10萬天量 04:102020/10/07 財經要聞 新台幣狂升機械業跳腳 經濟部：會向央行反映 12:512020/10/07 財經 《半導體》旺宏9月、Q3營收 同創次高 16:482020/10/07 財經 財經熱門新聞 中鋼企業工會澄清：與「中鋼集團工會」屬不同法人組織 - 財經 - 工商 台積電產能滿載吃不下 高通大單又被三星端走 - 財經 沃旭回應：若無法按時交貨 將採必要措施 全力協助廠商克服 - 財經要聞 - 工商時報 光磊衝刺感測元件 擬私募引資創造「雙百億」 - 財經 - 工商 獨》中鋼、興達、台船風機焊裂問題不解 恐遭沃旭砍單 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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