HDI需求強勁，且十一長假提前拉貨，PCB廠-健鼎(3044)9月合併營收達55.16億元，月增8%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為157.11億元，季增20.7%，亦是單季歷史新高，健鼎表示，目前HDI及記憶體模組需求依舊強勁，預估第4季業績將優於去年同期。

傳統旺季雖然不夠旺，但高階NB及汽車板HDI需求強勁，智慧型手機HDI產品亦因大陸智慧型手機品牌廠擴大下單穩定成長，加上廠區生產順利及大陸十一長假客戶提前拉貨，健鼎9月合併營收達55.16億元，較8月51.09億元成長8%，較去年同期49.59億元成長11.2%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為157.11億元，季增20.7%，年成長4%，亦創下單季歷史新高。

健鼎表示，9月合併營收及第3季營收雙創歷史新高，除因疫情緩解產銷秩序恢復外，亦有大陸十一長假客戶提前拉貨效應，累計前9月合併營收已達404.39億元，突破400億元大關，與去年同期的404.52億元相當，已將第1季因疫情落後的營收追上。

展望第4季，健鼎表示，目前HDI及記憶體模組需求依舊強勁，預估第4季業績將優於去年同期，今年業績有機會維持去年水準。

(時報資訊)