28歲姚舒嚴擁有中原大學電機工程博士學位，大一起就從事機器人教育，2017年他創辦覓謎爾科技有限公司，因發現機器人教育面臨師資不足問題，他將自身開發的教學內容系統化及數位化，建立線上教學及學習平台，不僅縮短師資培育時間，老師還能與學生教學互動即時掌握學習進度。

姚舒嚴說，從事機器人教育初期，研發許多紙本教材、平面說明書等，當學員人數不斷擴增，面臨教師資不足問題，開始思考如何能更有效率縮短師資培訓的時間，為讓管理更有效率，花了近5年時間研究，將自身開發的教材及內容，經過系統化及數位化的過程建立線上教學及學習平台。

姚舒嚴進駐青年事務局新明青創基地，透過基地提供的雲端運算系統，將平台所收集到的學生學習狀況進一步分析，以科學化的方式客觀了解學生的學習狀況，進而調整個別的學習進度及課程內容。除了線上教學及線下實做課程外，他也積極帶領學生參與國內外競賽及各類展覽及課程，在2019年度亞洲盃機器人競賽中，多達30組學生奪得獎項。

覓謎爾團隊也與大學院校合作，將於今年聯合啟動師資培訓課程，結合學校老師教學能量共同推動程式教育，同時也培育大學生成為師資。姚舒嚴說，未來希望能將這一系列數位學習平台從台灣推廣到世界各地。

(中時 )