新冠肺炎疫情影響，今年流感疫苗開打後，各地出現排隊潮，新北市第一天就施打7萬劑，是往年的2倍，民進黨新北市議員廖宜琨7日質詢要求市府向中央要求加速疫苗配發速度；衛生局長陳潤秋指出，今年因為疫情民眾預期心理才會在前幾天爆量，今年疫苗數量充足穩定，不用急在這一兩天施打。

廖宜琨指出，政府鼓勵民眾施打流感疫苗，但卻有許多里長向他反映，很多老人家費盡大把力氣走到衛生所，才發現疫苗已經所剩無幾，市府應該增購疫苗。

陳潤秋表示，往年每天施打數量約3到4萬，今年第一天就施打7萬劑，推估就是民眾擔心流感引發的症狀，會被誤以為是新冠肺炎的心理，才會爆量。

陳潤秋呼籲，今年國際疫苗數量穩定，中央也定時配送疫苗，疫苗數量絕對夠，市府也會加強橫向調度，盡速滿足民眾施打需求。

新北市衛生局出，新北市共670家合約院所提供接種服務，91萬2000人享有免費接種資格，若民眾採自費施打，每支疫苗價格約900到1200元，疫苗接種後約2至4周才能夠產生足夠的保護力。

(中時 )