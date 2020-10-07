台灣全自主科學立方衛星中央大學飛鼠號啟程。（中大提供／呂筱蟬桃園傳真）

太空科技日新月異，小型人造衛星日逐漸受到國際重視，中央大學自主研發「飛鼠號立方衛星」7日正式亮相，預計今年12月將在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，可望成為探測太空天氣的好幫手，提升台灣的太空科技實力。

負責研發的中央大學太空科學系教授張起維說，飛鼠號是一顆3U立方衛星，為監測人造衛星飛行的低地球軌道太空天氣而誕生，由中大團隊與多國合作開發，命名主要參考中央大學的松鼠吉祥物，以及衛星在太陽能板和天線彈射後類似飛鼠的樣貌。

飛鼠號的務目標是探查 500 公里高度軌道的電離層結構，並透過衛星軌道的變化來，了解空氣阻力的影響與變化。飛鼠號的科學酬載、電力次系統、衛星電腦、飛行軟體及結構皆由中央大學團隊自製，並搭配其他外購的通訊及姿態控制次系統，再由團隊學生學習操作並與其他次系統進行整合。

飛鼠號預計今年 12 月由 獵鷹 9 號運載火箭以共乘的方式，發射到高度 500 公里的太陽同步軌道。後續將由中央大學衛星團隊進行飛控、追蹤及科學資料接收與分析。

(中時 )