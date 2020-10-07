大戶資金充裕，高端豪宅備受青睞，2020年台北市總價8,000萬以上的豪宅，平均每個月成交17戶，台北市各行政區中，「潤泰敦峰」多戶完工交屋，帶動松山區豪宅平均單價每坪達143.5萬元最高。「和平大苑」、「西華富邦」以及新完工的「水綠清翫」高樓層近期也都有高價成交記錄，大戶入手高端資產不手軟。

根據最新實價登錄，大安區豪宅「和平大苑」27樓8月以約2.17億元成交，是2020年首度揭露的高樓層交易，單價每坪169.8萬元，買家登記為盛兆源投資，據悉，為前福益紡織董事長蘇天財家族的投資公司；同樣為指標豪宅的「西華富邦」，高樓層的33樓8月交易單價為每坪211.8萬元。

除了完工多年的豪宅，近期完工的「潤泰敦峰」、「水綠清翫」也都揭露多戶實價，「潤泰敦峰」頂樓戶23樓單價達每坪225.4萬元，與「華固名鑄」頂樓戶曾創下的每坪225.8萬松山區最高價相去不遠；吉田建築在大直北安路巷內所推出的「水綠清翫」17樓頂樓戶更創下每坪195.4萬元高價，甚至超過不少大直具水岸景觀的豪宅社區。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，今年前八月台北市豪宅交易超過140件，等於平均每個月至少有17戶豪宅成交，各國貨幣寬鬆，高端買方手握大筆資金需要投放標的，高總價、低風險的豪宅備受青睞。

以2020年的交易量來說，中山、大安、信義三區在台北豪宅市場三足鼎立，又以中山區39件最多；若以平均單價來看，松山區因「潤泰敦峰」多戶交屋，豪宅平均單價達每坪143萬，信義區、大安區則以每坪133.3萬、121.3萬居二、三名。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，今年下半年房市交易價量俱增，市場資金動能強勁，預期第四季依然能維持這波熱度，尤其高端買方購買力提升，豪宅市場今年可穩定成長。

(工商 )