峮峮在昨晚追思會告別小鬼後，低調離開現場，面對記者僅喊「謝謝大家」四字。近期峮峮認愛風波走來，接下這個小鬼女友新身份，可說是一路坎坷，從日前網有質疑蹭熱度，霸氣回應「如果覺得我消費，那就不要追蹤我」，至今日（10/7）臉書僅寫兩個字「午安」，並貼出一張微笑照片，似乎要告訴粉絲，接下來日子會好好的，但眼尖粉絲卻在底下留言發現鄧佳華留言「我會守護妳」，讓底下網友掀起一片討論，都希望鄧佳華不要來鬧，並離峮峮遠一點。

鄧佳華於峮峮臉書貼文下留言「我會守護妳」 （圖片翻攝自峮峮臉書）

鄧佳華號稱「FBI帥哥」，除了本次在峮峮臉書上亂入外，之前也在小鬼相關追思新聞下，「等等到」、「這是盡我的本份，該做的」，希望前去小鬼靈堂追悼，那時也被網友大喊「拜託不要去」。而這次對峮峮留言「我會守護妳」，則是又引起網友回擊「你有多遠離多遠」「閉嘴啦」「小鬼晚上會去找你」「滾」等一系列保護峮峮留言，可見大家對於鄧佳華出現，已習以為常並希望他可以安份一點。

(中時新聞網)