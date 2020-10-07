2020年7、8月玉管處陸續發現有黃喉貂，從塔塔加遊憩區（海拔約2600公尺），跑至玉山北峰（海拔3858公尺），以頸圈式追蹤器進行定位的-黃喉貂小楠，其活動紀錄甚至跑到玉山南峰、排雲山莊！

黃喉貂一直是個神秘的物種，外表可愛但食性廣泛，有山羌殺手的綽號牠們群體圍獵體型比牠們大的山羌，因此台語稱牠為「羌仔虎」；亦會取食小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲、蜜蜂昆蟲、果實或腐食動物屍體等。

黃喉貂目前是少數但卻穩定出沒在玉山塔塔加區域的動物，玉山國家公園管理處委託野聲環境生態顧問公司，進行研究調查。研究團隊2019至2020年捕捉繫放了14隻黃喉貂，透過GPS頸圈定位資料計算，其活動範圍最大達118.7平方公里，相當於嘉義市的2倍大、十分之一玉山國家公園的大小，甚至比部分臺灣黑熊的活動範圍廣大。

黃喉貂其活動區域多在台18線南邊，東界從鹿林山稜線至西界阿里山國家森林遊樂區，南界可至霞山一帶。

如果民眾在塔塔加健行時巧遇繫掛項圈的黃喉貂，請就近通報塔塔加遊客中心 049-2702200 ；排雲登山服務中心049-2702228或玉管處049-2773121，幫助對黃喉貂這種美麗又有野性的物種掌握更多的資訊，以利後保育管理。

(中時 )