大客戶任天堂等在季底前拉貨，記憶體製造廠旺宏(2337)2020年9月合併營收衝達歷史第二高，為46.63億元，月增率達47.9%，比去年同期的歷史最高50.8億元下滑8.2%。旺宏第三季營收拉尾盤，季度營收109.56億元，比第二季的92.71億元增長18.18%，單季營收並創下歷史次高紀錄，僅次於去年同期的119.06億元。

華為禁令帶動提前拉貨效益，旺宏9月營收拉高，旺宏今年1月至9月的合併營收達296.43億元，創下歷史同期新高，與2019年同期相較增加16.6%。

美國對華為禁令將於15日生效，旺宏董事長吳敏求日前表示，華為是旺宏第3大客戶，旺宏會向美國提出申請出貨華為許可。吳敏求預測，美國總統大選逼近，對中國施加的壓力可能越來越大，推測在選舉之前獲准出貨的機率小，禁令將是旺宏第四季營運變數，但是今年全年營運表現應可持穩。

另外，針對美國政府制裁中國晶圓代工廠中芯國際，吳敏求說，中芯為中國記憶體廠兆易創新代工，若中芯被列入黑名單，不排除可能造成編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市場供不應求。

回顧第二季，旺宏第二季歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元。第二季營收92.71億元，季減1.5%，但較去年同期增加24%。受惠產品組合及產品平均售價揚升，旺宏第二季毛利率攀高至35%，較第一季拉升4個百分點，較去年同期拉升8個百分點，歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元。

(時報資訊)