在日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）領導的新政府全力遏阻新冠肺炎疫情與振興經濟之際，日本財務省周三公布，政府各部會提出的新年度初估預算總計達9970億美元，再創歷史新高。

自明年4月起的新財政年度，一般預算支出估達105.4071兆日圓（約9968.5億美元），改寫了本財年提出之105兆日圓的歷史最高紀錄。

為採取緊急措施以遏阻疫情擴大並緩解經濟衝擊的資金需求，導致日本的預算規模進一步擴大。新冠肺炎疫情造成的影響，使日本陷入史上最嚴重的經濟衰退。

日本財政副大臣伊藤涉（Wataru Ito）周三表示：「日本政府仍將致力於同時實現經濟復甦與財政改革，我們將克服新冠疫情危機，將未來傳遞給下一代」。

菅義偉領導內閣以來的第一個預算案，突顯出這個債台高築的政府為遏阻如滾雪球般快速膨脹的債務所陷入的掙扎。日本政府債務已經達到該國5兆美元經濟規模的兩倍。日本財政部將審查這些預算申請，並在12月下旬確定支出金額。

(時報資訊)