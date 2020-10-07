秋冬季節交替，兒科病患增多，網紅兒科醫師在臉書粉專PO文，指稱看到新冠肺炎疫情爆發以來從沒有見過的「佔床率：100％」，是值得警戒的警訊，並直言挑戰正要開始；對此，疾管署中區疫情指揮官、中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬表示，從全國門診、急性呼吸道感染就診率都較去年同期減少許多，實在沒必要恐嚇民眾，但勤洗手、戴口罩、保持社交距離除了是做好防疫，也是保護自己。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學7日在個臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」PO文表示，看到新冠肺炎疫情爆發以來從沒有見過的「佔床率：100％」，他解釋兒科住院病人大多是急性感染症，兒科病房佔床率代表個人衛生防護習慣開始鬆懈。他也提醒冠狀病毒、流感、諾羅病毒等都喜歡低溫的環境，提醒大家要重拾年初的防疫精神。

黃高彬說，依照疾管署公布上周全國門診就診率較去年同期下降23.4％，急性上呼吸道感染就診率還叫去年同期少了54.8％，目前沒有流感，也沒有新冠肺炎本土病例，民眾只要做好勤洗手、戴口罩和保持社交距離，不必太過緊張。

台中榮總小兒感染科主任陳伯彥指稱，該院兒病房佔床率約九成，近來門診的確細支氣管炎以及上呼吸道感染的小病號增加，但這本來就是秋冬交替好發疾病，他認為天氣冷新冠肺炎、感冒病毒都會比較活躍，建議大家要避免高密度接觸，不要再像夏季那樣報復性出遊，並且做好個人衛生防護。

(中時 )