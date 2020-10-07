搶攻報復性餐飲消費，王品集團旗下越南菜館「沐越」大推新菜，新菜亮點「迷路雞」為越南當地與愛人約會的必點名菜，「迷路雞」象徵將自己愛的人包起來，有逃不出自己手掌心的涵義，堪稱2020年度最佳表白菜式，如果怕吃不完，也可選擇棒棒腿版本的「迷路小雞」，小巧可愛、風味依舊。

「沐越」被網友譽為全台最美的越式餐廳，推出越式美食文化季，從10／7開跑到明年1／31結束，一系列新菜與文化體驗，邀請大家享用道地的越式「宮廷料理」與「平民美食精緻吃」包括：迷路雞、推推鍋、叻沙牛三寶、經典炸物拼盤等佳餚帶您體驗一場舌尖上的旅行。

新菜亮點「迷路雞」為越南當地與愛人約會的必點名菜，當菜上桌時，客人通常會玩個遊戲，因雞被包裹著看不出頭尾，就讓大家猜猜哪邊是頭、尾？輸的人就得買單這場飯局，除了寓意莞爾，美味也堪稱饕客級。

沐越主廚匠心重現經典，以特製香料將16兩重全雞醃製浸泡一天以上，塞入大量香茅、辛香料，烘烤出爐後將外層包裹糯米，下油鍋炸至表皮金黃酥脆；沾醬也別於常見的魚露醬，而以沐越特調香、酸、辣混合的醬汁替代，一口咬下皮脆肉嫩、肉汁滿溢，是道工序繁複、美味難忘的經典料理，

越南因法國殖民的歷史背景，也成為沐越主打法式氛圍、越式饗宴的品牌特色，菜單設計涵蓋「宮廷料理」與「平民美食精緻吃」兩類型。「宮廷料理」適合宴客、多人聚餐，融合法式氛圍以華麗器皿、擺盤發展出如：以紳士帽為設計的推推鍋、以安迦南島竹籃船為概念的經典炸物拼盤、香茅嫩烤胡椒魚、宮廷火焰蝦等。

平民美食也在沐越團隊巧思改良後更為精緻，包含雙味甘蔗蝦、焦糖瓦鍋豬肉、春捲繽紛三味、夏日青木瓜雞絲沙拉、酸辣火車頭河粉和沐越白飯小偷：叻沙牛三寶(牛肚、牛腩、牛筋)，採用越南盛產的羅望果(酸子)及蔬菜，精燉軟嫩的牛肚、牛腩、牛筋，口感濃郁帶微辣，讓人白飯一碗接一碗，大家可趁著雙十連假呼朋引伴來一場美食饗宴。

(中時 )