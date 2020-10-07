歐盟宣布，對來自中國、台灣和印尼的輸歐熱軋不鏽鋼板卷徵收反傾銷關稅，為期5年，最高稅率為19％。

歐盟表示，對印尼徵收的相關反傾銷關稅稅率為17.3％，台灣為4.1％或7.5％，中國則為9.2％至19％，具體稅率取決於出口商，自周四起生效。

(工商 )