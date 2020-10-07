歐盟宣布對中台等地不鏽鋼板卷徵反傾銷稅 16:512020/10/07 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟宣布，對來自中國、台灣和印尼的輸歐熱軋不鏽鋼板卷徵收反傾銷關稅，為期5年，最高稅率為19％。 歐盟表示，對印尼徵收的相關反傾銷關稅稅率為17.3％，台灣為4.1％或7.5％，中國則為9.2％至19％，具體稅率取決於出口商，自周四起生效。 (工商 ) #歐盟 #板卷 #徵收 #不鏽鋼 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立院通過 促請政府推動台美復交 國民黨團提案 形同要求蔡政府明確表態 04:102020/10/07 政治要聞 陸港觀盤－關注五中全會與「十四五」規劃重點 04:102020/10/07 全球財經 汙染農地種電 彰化打頭陣 04:102020/10/07 地方新聞 特殊材料貢獻 騰輝拚回溫 04:102020/10/07 證券．權證 美前8月對中國農產品出口額 創3年新高 10:412020/10/07 財經 中磊9月份營收達35.6億元 創2020年次高及歷史第三高 14:522020/10/07 財經 《金融》螞蟻集團建立數碼領土 估值達3160億美元 15:062020/10/07 財經 古巴、巴基斯坦代表多國 在聯合國發言挺中 11:132020/10/07 國際 這不是我們認識的美國 04:102020/10/07 時論廣場 蓬佩奧放話 不會坐視北京武統 美國拉攏日印澳 合力對抗中國 04:102020/10/07 國際大事 財經熱門新聞 中鋼企業工會澄清：與「中鋼集團工會」屬不同法人組織 - 財經 - 工商 台積電產能滿載吃不下 高通大單又被三星端走 - 財經 沃旭回應：若無法按時交貨 將採必要措施 全力協助廠商克服 - 財經要聞 - 工商時報 光磊衝刺感測元件 擬私募引資創造「雙百億」 - 財經 - 工商 獨》中鋼、興達、台船風機焊裂問題不解 恐遭沃旭砍單 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。