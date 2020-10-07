迎接即將到來的雙十連假自，桃園市大溪慈湖園區雕塑公園晚間有水舞表演秀，警方預估將有大量車潮、人潮湧入，大溪警分局提供建議替代道路，同時將派員於易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢，交通管制措施及替代道路規劃如下：

一、易雍塞路段：

1.國道3號大溪交流道；2.介壽、員林路圓環；3.武嶺橋西端；4.五岔路口；5.桃59-1線、台4線；6.兩蔣文化園區；7.台7線、台7乙線路口；8.台7線14.5K商圈 。

二、往慈湖園區上山方向遊客建議經由崁津橋接康莊路→左轉接桃59之1線至慈湖園區。

三、慈湖園區下山往南遊客建議行駛台7線→左轉桃59之1線→左轉康莊路往桃園市龍潭區接國道3號龍潭交流道。

四、慈湖園區下山往北遊客建議行駛台7線→右轉中華路→右轉信義路（台3線）往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。

五、慈湖園區停車位有限，如遇停滿建議民眾可將車輛停於頭寮停車場，民眾可享受漫遊，步行約1公里可至慈湖園區。另民眾前往大溪老街，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街；大型遊覽車請停放橋頭停車場。

(中時 )