美國食品藥物管理局（FDA）6日向開發新冠疫苗的公司表示，在核准疫苗得到緊急使用授權（EUA）之前，希望能掌握志願接種者至少兩個月的安全數據。這一要求可能導致任何疫苗都無法在11月3日總統大選之前獲得授權。

一名高級政府官員證實，白宮已批准了FDA的要求，等於拂逆了總統川普想在大選前獲得授權疫苗的希望。根據FDA的指引，「第三階段的實驗數據應包括在進行完整的疫苗接種後，要有一項追蹤期中位數至少2個月的設計，以利提供足夠的資訊來評估疫苗的風險與效益。」

儘管白宮仍可對沒有上述額外安全數據的疫苗強制授權，但這麼一來，會讓白宮與FDA及科學家的分歧公開浮上檯面，也加深外界疑慮，認為疫苗上市存在太多的政治干預。

目前美國兩家在疫苗實驗上進展最快的公司，包括美國莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)都已經在7月底展開最後一階段的實驗，但因為疫苗有兩劑，都需要間隔28天才能進行第二劑疫苗注射。這代表只有一開始接受接種的志願者可在10月底以前完成規定的追蹤期，否則可能無法提供足夠數據，申請緊急使用授權。

川普6日晚上在推特上表達了他的不滿，寫道，「新的FDA規範，讓疫苗更難在選舉日之前被加速核准，又是另一個被政治打擊的工作！」

不過，FDA的決定受到公衛專家歡迎，稱這顯示FDA在面臨政治壓力下仍然有負責任的行動。

(中時 )