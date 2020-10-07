高雄市路竹區大社國小11月將度過120周年校慶，學校歷經爭取、整建完成的新跑道在近期完工啟用，是校慶最大的賀禮。校方感謝民進黨立委邱志偉在中央極力爭取，該跑道日前完工，是校慶最大賀禮。

大社國小的PU跑道已經使用近20年，早年因為預算不足，操場周邊未施作擋根牆，導致跑道竄根嚴重、凹凸不平，學生跑步容易跌倒受傷，加上跑道排水設施不良，下雨過後容易積水，因此PU跑道失去彈性急需經費整修。

邱志偉會同體育署、高雄市教育局在現場會勘後，他請體育署儘速補助經費重建，最終體育署核定426萬的經費重建，跑道在近期完工。

邱志偉表示，學校跑道不只學生使用，晚上還有許多社區民眾會到學校運動，在新跑道完工後，學生可以放心奔跑，社區民眾運動也更安全，他在任內時常到學校了解需求的建設，感謝教育部的經費支持，讓北高雄的學校硬體設施越來越完善。

此外，邱志偉還幫忙爭取岡山區竹圍國小新建風雨球場、嘉興國中跑道整修，也都在近期完工，陸續落成啟用。

(中時 )