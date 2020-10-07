每個陽台有如城市中的小綠洲，帶來引風、增綠的效果。（盧金足攝）

許宏丞希望將快樂元素帶到建案，人在居住的生活得到快樂，空間設計一新耳目！（盧金足攝）

為推動城市綠化，台中市府公告《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，鼓勵興建綠建築，逢甲大學土木工程系助理教授許宏丞響應打造小花園的跳島陽台，到全世界旅行，喜歡歐洲的伊頓公學，要蓋夢想房子時，將伊頓公學的圖書館搬到家裡來，管理員與訪客櫃台一改傳統非設在入口處，吸引很多人參訪圖書館特色的建築作品。

台中市府都發局鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施，期盼經由政策引導將綠化植栽引入市民居家空間，同時增進鄰里關係與互動，每個陽台有如城市中的小綠洲，帶來引風、增綠的效果，從生活中綠美化，為地球減降溫，逐步提升整體居住環境品質，打造台中成為宜居城市。

身兼逢甲大學土木工程系助理教授的時代建設董事長許宏丞表示，「時代溫莎大廈」有別於一般古典建築，保留古典元素的設計靈感與奢華氣度，將街廓退縮、垂直綠化、宜居陽台等當代建築語言融合，呈現「優雅古典」的建築之美。

「希望將快樂元素帶到建案，人在居住的生活空間得到快樂！」許宏丞說，他想蓋出的房子是一進社區大廳，不是先看到管理社區的祕書，而是一座大書房，書香迎客，閱讀生活也是一種生活「悅」讀。

許宏丞表示，受限於總價取勝的因素，房子規畫的坪數愈來愈小，造成生活空間縮小，例如大書房和客廳，這是房子單價高，生活空間由大至小的痛點，但建築業的價值，就是要為住戶思考高公設的房子價值，跳脫以前設計方式，「還給你大書房、大客廳」。

他在參訪全球知名「溫莎宮畔伊頓聖母英王書院」的伊頓公學時，即啟發很多靈感，所以「時代溫莎大廈」規畫時，就將圖書館搬來大廳，詮釋優雅古典大書房的概念。

許宏丞說，以差異化經營方式與獨特品牌魅力累積不少忠實粉絲，最新作品「時代溫莎大廈」，基地位在黎明公益商圈核心，周遭獲國中小明星學區加持，外觀延續品牌一貫古典建築理念，搭配垂直綠化及跳島式宜居陽台，以當代建築語彙打造「優雅古典」風格，成為區域指標建案。

「時代溫莎大廈」總監饒錦河表示，建置住戶專屬的時代管家、客服APP、年度房屋健檢、24小時線上報修等軟性服務，落實生活服務的居住期待，同時昇華整體建築價值。

台中市府大力實施綠化，「時代溫莎大廈」響應政府對綠美化的訴求，社區退縮22米，以光臘樹、白千層、八重櫻等樹種形塑城市綠廊，與建築的垂直綠化及跳島式宜居陽台相互呼應，規畫好植栽，保持景觀的一致性，讓住戶享有綠意環繞的恬靜生活，宜居陽台也成為都市綠點。

(中時 )