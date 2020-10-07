喜愛Instagram嗎？已被Facebook收購的Instagram在10月6日歡喜迎接的10週年的大日子。為了紀念這個日子，官方特別提供了小彩蛋，讓使用者可以輕鬆的更換icon圖示，讓你重溫當年Instagrams icon擬物化的時代，快來看看怎麼做！

更換Instagram App圖示的方法相當簡單，你只要前往個人頁面，選擇右上角的漢堡菜單，再點選「設定」。接著在設定選單中，按著頁面往下拖拉，就會跳出可更改icon的選單。在這裡，每一個使用者都可以盡情回顧過往Instagram icon演變的歷史，並且輕鬆更換你最喜愛的icon。喜愛經典拍立得相機圖示，或喜愛扁平化圖示的使用者，都有不少選項可以選擇，來表達你對Instagram邁入十週年的紀念。

為慶賀Instagram迎來十週年，官方大方推出修改icon的功能，讓使用者自行決定喜愛的icon圖示，可說是皆大歡喜之舉啊。（黃慧雯製）

近期Facebook也針對Instagram導入許多新功能，除了在全球50多個國家都導入類似TikTok短影音的Reels新功能外，也在Reels中加入了購物功能。喜愛發送限時動態的朋友，則可透過最新的限動日曆以及限動地圖功能，從日曆以及地圖的角度，查看你過往曾經發過的限動。此外，為了便利使用者可跨平台、無限制的跟好友互動，Facebook也整合了Messenger以及Instgram的即時對話功能，讓兩個平台的對話功能可以互通，再也不用費心記憶到你跟某某人上次聊到那一個話題是在哪一個平台中，更為貼心！

(科技)