桃園市 ▲蛋堡提醒民眾這次的作品只有科技藝術節看得到，歡迎粉絲們蒞臨展演中心親自體驗。（姜霏攝）

桃園市 ▲桃園市長鄭文燦出席桃園科技藝術節的記者會，讚賞科技結合音樂的作品相當精彩，也盼民眾忙碌之時也能享受藝術文藝。（姜霏攝）

桃園市藝文設施管理中心舉辦的桃園科技藝術節已邁入第4屆，今年邀請南藝大應用音樂系助理教授林經堯擔任策展人，更與蛋堡、美秀集團等流行音樂界進行跨界整合，達到聲音結合影像的視覺饗宴。

蛋堡7日出席記者會現場，他提到這次特別把新專輯《任性的人》中的《音菩薩》結合VR及動畫，由於自己是第一次嘗試音樂結合科技，看完當下的感想覺得「很酷」，能夠深陷其中、沉浸在音樂世界，笑說雖然影像看久了會頭很暈，但是就是要享受這種「鏘」的感覺，強調這個作品只有在這次的科技藝術節才看得到，呼籲民眾親自到展演中心觀賞、用心感受。

桃園市長鄭文燦也現身記者會，特別觀賞蛋堡《音菩薩》的作品，過程當中相當享受，表示藝文活動可以淨化個人的身心靈，在忙碌之時也要靜下來感受藝術，而今年的科技藝術節展出內容也相當豐富，從日常生活發想靈感，探索生活環境聲音的不同面向，透過聲音藝術家的想像與創造，帶來質量上的全新感受。

藝設中心表示，今年特別引進了流行音樂界的元素，不僅有蛋堡的《音菩薩》、美秀集團的《炫炮專輯》等科技藝術跨界作品展出，美秀集團將帶來聲光效果十足的現場演出，展示流行音樂與科技結合的無窮魅力。

桃園科技藝術節將為期19天的展期，共有15件大型數位藝術作品、3場分享會、2場工作坊、及10場數位演出等精彩內容，均為免費報名參加，邀請民眾親臨現場，一同感受當代藝術與音樂在科技範疇中的無限可能與多元發展。

(中時 )