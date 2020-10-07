民進黨：國台辦要明辨是非 認真理解尊重台灣主流民意 17:072020/10/07 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨發言人周江杰(本報資料照片/張鎧乙攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 昨日立院通過美台復交等提案，大陸國台辦警告「不要損害中華民族根本利益」，民進黨發言人周江杰今表示，呼籲國台辦要明辨是非，認真理解尊重台灣主流民意，才是有益於兩岸關係的發展。 他說，台灣作為民主國家，民進黨尊重國會的決議案，也歡迎國民黨和主流民意站在一起。 他表示，另外誠心建議國台辦要多了解台灣的民意，尊重台灣的民主制度，別再指手劃腳、一意孤行，使兩岸關係越走越遠。 (中時 ) #台灣 #民意 #尊重 #民進黨 #國台辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美台國防工業會議 我重視維修專案 04:102020/10/07 政治要聞 台美貿易談判陷入僵局 傳是知名對陸鷹派來攪局 15:122020/10/07 國際 倡議台美復交掀波 國民黨：請讀中華民國憲法 01:142020/10/07 政治 青埔塞到爆月底還要辦萬聖城 遭諷崇洋媚外 17:572020/10/07 寶島 不反對兩岸和平交流 林為洲建議共機明天起停止繞台釋善意 16:202020/10/07 政治 獨家／回應國台辦 國民黨大陸部主任：台美復交須堅守中華民國憲法 13:182020/10/07 政治 回應國台辦 江啟臣：捍衛中華民國主權、維護台海和平 10:282020/10/07 政治 李國毅停工9月報復性拍60集長劇 04:102020/10/07 娛樂新聞 短評／民進黨抓思想犯 04:102020/10/07 時論廣場 潘母籲陳同佳速投案 願代求情 04:102020/10/07 社會新聞 政治熱門新聞 川普會連任嗎？林濁水大膽預測8字結局 - 政治 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 民進黨為何要「罷韓」？台大學生懺悔：怕南部洗腦前功盡棄 - 政治 揪高市府「韓家軍人馬」 陳致中竟嗆：不要臉天下無敵 - 政治 台灣人真支持「台獨」？一張圖曝16年來驚人變化 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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