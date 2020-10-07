昨日立院通過美台復交等提案，大陸國台辦警告「不要損害中華民族根本利益」，民進黨發言人周江杰今表示，呼籲國台辦要明辨是非，認真理解尊重台灣主流民意，才是有益於兩岸關係的發展。

他說，台灣作為民主國家，民進黨尊重國會的決議案，也歡迎國民黨和主流民意站在一起。

他表示，另外誠心建議國台辦要多了解台灣的民意，尊重台灣的民主制度，別再指手劃腳、一意孤行，使兩岸關係越走越遠。

(中時 )