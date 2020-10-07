歐盟在10月6日更新租稅不合作國家名單，開曼群島（Cayman Islands）及阿曼（Oman）成功於黑名單中除名。KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執行副總林棠妮指出，雖然台商常用的開曼群島、BVI及百慕達三地均已從歐盟黑名單中脫身，但仍建議企業宜採長遠之計，從整體供應鏈及功能配置上適度調整，達到既兼顧經濟實質規範遵循，同時平衡稅務風險及全球業務經營策略。

除開曼群島等地之外，此次如蒙古及波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）也從觀察名單移除。與此同時，安圭拉（Anguilla）及巴貝多（Barbados）兩地則被新增至租稅黑名單當中。

資誠會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇也指出，雖然開曼成功脫離黑名單，但是台商經常使用的免稅天堂地區如薩摩亞、賽席爾或巴貝多仍列在歐盟黑名單內。他也提醒受控外國公司法規（Control Foreign Company）可能在2022年後實施。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理任之恒提醒，除經濟實質規範外，台商也需留意其他地區的法令發展趨勢。以模里西斯為例，台商常用的離岸公司登記（Global Business License 2）將於2021年6月到期，台商也需要及早規劃，從兩岸及國際租稅等角度綜合評估分析、研擬調整方案。

(旺報 )