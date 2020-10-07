衛星照片顯示，解放軍空軍高新系列特種機於近日大量進駐海南陵水機場，不再只有部署殲擊機及殲轟機。軍事專家受訪表示，從衛星照可看出這些特種機後勤裝備齊全，顯示並非一般性部署，而是進入常態部署。目的在於在南海強化戰場經營，及阻敵在南海情蒐。

衛星照顯示，包括高新2號（運-8JB海軍電子情報蒐集機）；高新-6號（運-8空潛-200型反潛巡邏機）；高新-10號（運-9空警-500預警機）；高新-11號（運-9G電子偵察／干擾機）等高新系列特種機型於近日出現在海南陵水機場。

中華戰略學會研究員張競7日受訪指出，依據各類不同序號之海航高新系列空中特種儎臺，在陵水機場分別進駐不同機坪與指定滑行道邊之整備位置並且配置有不同型式之地面支援保障裝備（GSE： Ground Support Equipment）觀察，可以確認此為常態性進駐，以利集中提供後勤保障與作戰任務支援，而非偶發性輪戰進駐至其他殲擊機常態性駐防機場。

張競說，將高新系列特種空中儎臺集中前推進駐在特定海航沿海機場，顯示出將解放軍積極投入在南海落實戰場環境情報準備，加強目標情報蒐集研整作業，並強化戰場經營與掌握動態情報。

張競強調，情報戰場上之拼搏是要在開火前取得優勢，換言之情報戰成敗就是決定最後是否有必要開戰最重要因素。假若能夠運用諸般反情報手段，讓潛在敵手無法順利進行情蒐，完成作戰環境情報準備作業，自然就可使假想敵知難而退。

張競提醒，情報整備與戰場經營是攻防一體，所以除前述反情報作為之外，另一個面向就是情報蒐集，因此從海航高新系列特種儎臺前推進駐來看，未來強權在南海情報角力勢必逐漸升溫。

張競指出，軍事動態是項嚴肅事關生死議題，假若將此種空中偵巡活動都視為「擾臺」或「入侵」防空識別區，以濫情手法面對情勢變化，顯然就曝露出國安團隊成員見識淺薄，大難臨頭而不知死之將至。

(旺報 )