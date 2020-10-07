倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開低走高，終場上漲42.14點，漲幅0.33％，收在12,746.37點；櫃買指數則震盪下挫0.21點，跌幅0.13％，收在164.21點；三大法人進出方面，外資續買58.01億元，投信買超4.83元，自營商續買17.23億元，惟外資法人於台指期加碼2,467口多單，累計淨多單部位為30,080口，心態呈現謹慎中性偏多。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾、歐洲央行（ECB）總裁德拉吉皆表示，新一波疫情恐將對歐美經濟復甦帶來威脅，屆時執政當局將不得不採取更激進的防疫措施，並擴大財政及貨幣政策，促進經濟復甦。然新一輪規模高達2.2兆美元刺激方案卻遭川普喊卡，美股6日尾盤急殺。

種種利空干擾下，預期台股短期將於萬三關卡震盪徘徊一段時間。雖加權指數何時有望放量噴出，仍要看國際局勢及外資臉色而定，但在整體經濟前景仍持續看好下，台股再度攻高將指日可待。

個股方面，本周納入投資組合的萬海，美國線運價飆漲外溢效應下，營收動能增溫、營運看俏，股價7日創逾五年來新高，配合趨勢持續走多、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期。

選股方面，股價終將反應企業經營成果及業績獲利表現，建議投資人可鎖定第四季及明年產業前景位居成長趨勢上，且股價仍具上漲潛力之個股。包括風電、太陽能、蘋果新機iPhone 12拉貨、去美化商機受惠、電源管理IC、MOSFET缺貨漲價題材等，逢低皆值得留意。

(工商 )