證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，美股6日的回檔純屬修正波。整體而言，美股、台股目前仍具即將大幅回升之雛形。展望後市，仍可伺機於低檔進場、持續作多。

美國共和黨、民主黨兩黨，對最新一輪財政刺激法案金額問題喬不攏，美國總統川普竟索性喊停新紓困案談判。此話一出，使原先持續走升的美股瞬間跳水，四大指數6日全數走跌，道瓊指數終場下跌375點，以27,772點作收，跌幅1.34％。

川普推文表示，既然眾議院議長佩洛西沒有談判誠意，直到他11月3日勝選前，將停止一切的刺激法案談判。對此，佩洛西發表聲明回應，川普永遠將自己擺在第一位，甚至不惜以人民的利益作為代價。美國聯準會（Fed）主席鮑爾，亦在6日在全美企業經濟協會（NABE）年會上發表演說時表示，經濟仍未完全復甦，美國未來仍可能陷入衰退，希望國會可採取積極的財政與貨幣政策加以刺激，以促進經濟復甦。

除聯邦公開市場委員會（FOMC）將於8日凌晨公布會議記錄外，川普將於15日參與於邁阿密舉行的第二場總統大選辯論會，繼上回吵鬧失序的場面後，市場將持續關注該場辯論會。

個股方面，本周納入投資組合的聯發科，股價位處低檔剛起步階段，預估上方仍具空間。

(工商 )