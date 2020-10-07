天氣漸涼時序進入秋冬，疫情雖相對趨緩，即將到來的流感季節也不得輕忽。防疫新生活，口罩、酒精、乾洗手、除菌液、洗手乳等消毒抗菌商品，都是居家必備品項。此外，提高自身免疫力降低感染機會也是另一種治本的方式，各式保健營養品詢問度也大幅提升。

華南銀行暖心回饋，9/15至10/31於指定藥妝實體店（屈臣氏、寶雅、大樹藥局、丁丁藥局）使用華南銀行信用卡單筆消費滿888元，登錄送您100元刷卡金（每卡戶活動期間各通路限回饋一次，限量3,800名，額滿為止）。

秋冬也適合來趟泡湯賞楓之旅。年底前持華南銀行信用卡至長汎旅行社、鳳凰旅遊購買指定台灣賞楓泡湯行程，享最高每人折價300元優惠，一次收錄台灣三大賞楓勝地、谷關泡湯、獵人深度體驗文化巡禮；或想來點不一樣的旅遊體驗，年底前至雄獅旅遊購買台灣創意體驗親子主題行程享5％優惠，夜宿海生館、小小騎士、聖誕花藝體驗等趣味行程，前50名下單再加碼送統一超商100元禮券（需主動告知旅行社使用華南信用卡始享優惠，行程各場次名額有限，以各旅行社公告為準，額滿為止）。

除行程優惠外，9/1至10/31至全臺旅行社、飯店、訂房網，刷華南銀行信用卡累積消費滿3,000元，登錄送100元統一超商現金抵用券，累積消費滿8,000元，登錄送300元統一超商現金抵用券（活動期間每戶限回饋1次，擇優計算），同享卡片原有回饋（如享利樂活COMBO卡新戶1.3％現金回饋）。

(工商 )