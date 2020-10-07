台翰（1336）公布2020年9月合併營收達1.99億元，受惠於印表機／事務機主要客戶的拉貨力道增溫，貢獻台翰9月營收較上月及去年同期分別成長21.05％、0.95％，改寫今年單月營收新高紀錄。

台翰表示，第三季向為傳統印表機／事務機出貨旺季，在主要印表機／事務機大廠客戶大幅提高拉貨力道下，推進公司旗下越南、菲律賓廠兩個生產基地在復工後的產能稼動率持續攀升至八成水準，創造台翰9月與第三季之整體營收，雙雙登今年單月、單季營收新高紀錄；台翰新機種目前正積極陸續驗收並進入試量產，有望隨著主要客戶新訂單陸續加入量產排程下，將挹注整體產能規模持續放大，並以期第四季營運保持穩健成長。

近期台灣富士全錄與台灣愛普生（Epson）強強聯手策略結盟，瞄準後疫情時代，數位印刷市場從專業輸出中心向下擴展至辦公室少量即印的商業應用，持續搶占更多市場份額，創造產業供應鏈良好的業務發展環境。

台翰指出，目前與主要客戶已陸續開發多款新材料及技術應用升級之印表機／事務機新機種，整體訂單能見度已長達三年，有助於台翰東南亞兩廠保持良好的產能利用率，台翰也將持續憑著領先業界的模具開發設計、塑膠射出成型的量產技術，滿足客戶對於外觀設計多樣性的需求，爭取更多新機種、新訂單的合作機會，貢獻整體營運良好成長動能。

(工商 )