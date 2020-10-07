金融科技投資熱潮不斷，本周再添兩起中大型併購案，累計下半年來交易金額已達300億美元。投信法人指出，新冠疫情改變消費行為，加快數位金流的發展，金融科技投資價值顯現，今年來整體累計上漲23.7％，遠超越S&P 500指數5.5％的漲幅，預期未來仍將保持領漲優勢。

本周兩起金融科技併購案包括：義大利最大支付系統公司Nexi，將以53億美元收購競爭對手SIA，打造歐洲支付巨頭；及日本科技大廠NEC，擬以22億美元，買下瑞士金融軟體業者Avaloq，強化金融科技實力。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，今年來全球企業併購活動有3成以上聚焦在金融科技領域，如：年初VISA、摩根士丹利等知名金融機構就發動收購計畫，而下半年來熱力不減，併購案至少8件，累計交易金額已達300億美元。

唐祖蔭認為，主要原因是新冠疫情爆發，改變個人消費行為與企業運作模式，帶動網路購物熱潮興起，同時企業大幅提高電子帳務及訂貨的意願，加快數位金流服務的發展。許多企業、投資機構都嗅到這股轉變，積極布局金融科技產業。

若觀察股市表現，富時客製化金融科技指數今年來累計上漲23.7％，遠超越S&P 500指數5.5％的漲幅，顯示金融科技的投資價值，正獲得投資人青睞。

展望後市，雖然美國大選接近，市場波動加劇，但併購活動不斷，第四季又有金融科技巨擘螞蟻集團首度公開上市炒熱氣氛，而且市場預估，金融科技產業未來3年每股獲利都有15％以上的成長空間，為股價提供中長期推力，預期仍將保持領漲優勢。

(工商 )