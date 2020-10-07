玉山金控前三季獲利139億元 每股盈餘1.11元 17:082020/10/07 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控公布2020年9月自結盈餘，單月稅後盈餘12.03億元，累計前9月稅後盈餘139.54億元，較去年同期減少11.6％，每股盈餘為1.11元。 主要子公司玉山銀行累計前9月稅後盈餘129.58億元，較去年同期減少16.5％，玉山證券累計稅後盈餘成長77.4％，玉山創投累計稅後盈餘成長282.6％。玉山金控表示，面對市場變化，將持續聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，以期業務持續穩健發展。 (工商 ) #玉山金控 #每股盈餘 #累計前 #稅後盈餘 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》京城銀9月、Q3獲利齊飆次高 前3季每股賺3.29元 08:012020/10/07 財經 明泰併購效益啟動 九月營收創新高 10:422020/10/07 財經 《半導體》iPhone新機助陣 外資升價台積電至600元 11:252020/10/07 財經 慧洋Q3虧轉盈 Q4補漲可期 17:312020/10/07 財經 國銀海外踩雷 比去年多近百億 04:102020/10/07 金融．稅務 金融資產減損回沖 京城銀9月獲利 創近一年新高 04:102020/10/07 金融．稅務 電梯大廠營運報喜 崇友9月合併營收創同期新高 17:312020/10/07 財經 中磊9月份營收達35.6億元 創2020年次高及歷史第三高 14:522020/10/07 財經 《航運股》BDI反彈 慧洋-KY第3季轉盈、稅前EPS0.16元 16:142020/10/07 財經 疫情衝擊踩雷多 金融業前七月較去年少賺58億元 13:332020/10/07 財經 財經熱門新聞 中鋼企業工會澄清：與「中鋼集團工會」屬不同法人組織 - 財經 - 工商 台積電產能滿載吃不下 高通大單又被三星端走 - 財經 沃旭回應：若無法按時交貨 將採必要措施 全力協助廠商克服 - 財經要聞 - 工商時報 光磊衝刺感測元件 擬私募引資創造「雙百億」 - 財經 - 工商 獨》中鋼、興達、台船風機焊裂問題不解 恐遭沃旭砍單 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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