玉山金控公布2020年9月自結盈餘，單月稅後盈餘12.03億元，累計前9月稅後盈餘139.54億元，較去年同期減少11.6％，每股盈餘為1.11元。

主要子公司玉山銀行累計前9月稅後盈餘129.58億元，較去年同期減少16.5％，玉山證券累計稅後盈餘成長77.4％，玉山創投累計稅後盈餘成長282.6％。玉山金控表示，面對市場變化，將持續聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，以期業務持續穩健發展。

(工商 )

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