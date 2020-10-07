在低所得、房價動輒千萬以上的時代，要擁有屬於自己的家特別不容易。高雄銀行了解首次購屋民眾的心聲與困難，為配合高雄市市長就任、高雄市政府住宅政策，協助解決市民住的需求及資金上的壓力，特別推出貸款期間最長可申請40年，貸款成數最高可貸8成，利率最低1.3％起，寬限期最長可達5年的「幸福高雄」首購房貸專案，只要是設籍高雄的市民、首次購買高雄市自用住宅、負債所得比12倍以內，具還款能力者均可申請。

以申請「幸福高雄」首購房貸專案，房價1千萬元，貸款8成800萬元，利率1.3％，貸款期限40年，未申請寬限期為例，每月攤還金額約21,383元，與同樣條件但一般貸款期限20年，每月攤還金額約37,872元相比較，每月足足減少16,489元，減輕還款壓力非常有感。對於沒有還款壓力的市民，則可以選擇隨時增加還款金額、減少貸款利息支出，市民可以評估自身財務狀況，量身打造適合自己的還款方式。

另一方面，預算不足的市民，在預計每月攤還金額減少之後，不但可以增加購屋預算、增加更多選擇，購屋更是不用裹足不前，輕鬆達成目標。若是預算充足，但有其他資金規劃的市民，也能將申辦此專案所減少的還款金額另作運用，滿足市民在人生各階段（例如子女教養或留學等）所需的資金需求，不需要為了購屋而放棄原來設定的目標。

選擇高雄銀行「幸福高雄」首購房貸專案，貸款期限雖然因此增加，但利率仍與一般房貸相當，還款金額則可以視市民的還款計劃隨時增加，貸款利息的支出由自己掌控，可說是讓市民的購屋需求和還款壓力二者間，取得平衡的最佳房貸產品，購屋不會再是沉重的負擔。

(工商 )