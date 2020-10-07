太景*-KY(4157) 新藥開發報佳音！旗下抗生素太捷信（奈諾沙星）靜脈輸液，獲台灣TFDA核准上市。這是該公司靜脈輸液的首張藥證。董事長黃國龍表示，將積極進行奈諾沙星靜脈輸液劑型的健保藥價申請，以利未來市場推廣。

黃國龍表示，奈諾沙星是各類抗生素中，少數具備口服膠囊及靜脈輸液雙劑型的藥品，雙劑型有利於臨床醫師的處方及使用。在（口奎）諾酮抗生素的劑型中，靜脈輸液與口服劑型的市佔率分佔85％與15％，靜脈輸液的上市讓奈諾沙星的市場成長空間可期。

黃國龍指出，靜脈輸液劑型正式上市意味奈諾沙星的市場將由以門診病患為主，跨入以中重度社區型肺炎的住院病人為主；加上口服膠囊已優先進入市場打先鋒，預期能縮短藥品上市後拓展市佔率的時間。目前正在洽談的海外授權及已授權國家申請查驗登記上市，也有機會將口服膠囊與靜脈輸液雙劑型同時推入新市場。太景的太捷信口服膠囊在2018年元月以健保核價銷售至今，業績持續成長。目前已推廣進入56間醫院的藥品採購清單，另有12間醫院已得標、準備進入採購程序。

(工商 )