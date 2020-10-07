中菲行（5609）自結9月營收17.94億元，年增20％，累計1至9月營收164.82億元，年增30％。公司方面說明，9月營收低於8月的18.12億元，少了0.99％，主要是因8月台幣兌美元均價是29.87，9月升到29.80，另航空公司9月漲價計畫沒有成功，才會讓營收略減。

第四季電子新品上市，也是航空貨運旺季，全季業績看好，但因10月中國大陸因為十一國慶與中秋節有8天連續假，營收估計會縮減。旺月會出現在11月，聖誕節前搶運上架的貨物與電商雙十一促銷都是利多。

(工商 )