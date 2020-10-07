新台幣升值影響 中菲行9月營收月減0.99％ 17:282020/10/07 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中菲行（5609）自結9月營收17.94億元，年增20％，累計1至9月營收164.82億元，年增30％。公司方面說明，9月營收低於8月的18.12億元，少了0.99％，主要是因8月台幣兌美元均價是29.87，9月升到29.80，另航空公司9月漲價計畫沒有成功，才會讓營收略減。 第四季電子新品上市，也是航空貨運旺季，全季業績看好，但因10月中國大陸因為十一國慶與中秋節有8天連續假，營收估計會縮減。旺月會出現在11月，聖誕節前搶運上架的貨物與電商雙十一促銷都是利多。 (工商 ) #中菲行 #月營收 #新台幣升值 #說明 #少了 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 研華Q3營收 年減9.26％ 18:002020/10/07 財經 特力9月營收創同期新高 年增23.88％ 18:522020/10/07 財經 光寶9月營收月增10％ 創今年單月新高 17:312020/10/07 財經 華新科9月營收月增4.5％ 36.62億元創近兩年新高 16:072020/10/07 財經 群光9月及第三季營收 雙雙突破歷史新高 14:312020/10/07 財經 《其他股》大田9月、Q3營收靚 多頭淡定 10:342020/10/07 財經 《光電股》華宏9月營收破10億元 近6年最高 17:052020/10/07 財經 《電機股》氣立9月營收年增逾3成 2021年營收挑戰新高 08:522020/10/07 財經 《航運股》兩岸運輸加溫 中菲行9月營收年增2成 11:082020/10/07 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 15:232020/10/07 財經 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 川普喊停新紓困案嚇趴美股 仍想灑4.6兆救命錢給誰？ - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 美中脫鉤 台商站斷層線？ 日經：AIT警示快從陸撤退 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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