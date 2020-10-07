大陸A股及大中華基金2020年來績效表現位居前段班。展望後市，投信法人認為，由於疫情獲控制、消費旺季來臨，加上官方持續推出「新基建」、「內循環」等政策利多，帶動經濟數據及企業獲利回溫，大陸A股在題材面及基本面支撐下，有利吸引全球資金持續流入，仍將是布局第四季及2021年行情的亮點市場。

復華投信建議，近期全球股市波動幅度加大，因應盤勢風格轉變頻繁及不確定變數，建議可挑選中長期績效較佳、產業類股配置較分散之大陸A股或大中華基金逢低分批布局或透過定時定額分散風險，參與後市成長契機。

2020年以來滬深兩市主要指數包括創業板、中小板、深證成指及上證報酬率擠進全球股市前十名，也因為有大盤亮眼報酬帶動；理柏資訊統計，2020年來大陸A股基金、大中華基金平均報酬皆超過兩成，部分基金報酬率甚至超過3成。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅指出，大陸經濟受疫情影響相對小，加上近年陸股在MSCI的權重提升，將持續吸引全球資金流入。根據大陸券商預估，2020年市場資金透過滬港通北上資金流入超過千億元人民幣，預估下半年流入金額將倍增至3,000億人民幣。

面對疫情變動及中美衝突的不確定性，徐百毅建議，可挑選有明確產業趨勢，與外部環境相關性較低、同時評價偏低的個股是最佳因應策略；看好內需消費與在科技創新領域具成長競爭力優勢之個股。

近期美國頻頻出招，使貿易戰轉向科技戰，大陸官方為了因應這百年未有之變局，已定調加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

復華大中華中小策略基金經理人胡家菱認為，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的政策主軸將有利基礎建設、內需產業發展。國產化及替代半導體供應鏈則因科技戰角力而受惠，消費電子、新能源車等題材隨經濟活動重啟而持續看好。

(工商 )