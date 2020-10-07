黃鴻升（小鬼）驟逝震驚演藝圈，生前他曾被拍到進出女友峮峮家，事發後峮峮悲傷認愛，讓人看了格外不捨，過去曾和小鬼在《逃婚一百次》合作的張景嵐，7日出席活動時，談到看見峮峮Po認愛文，讓她很有感觸，「我出道10年以來，沒跟男友在街上牽手過」，但從小鬼驟逝這件事後，她審思應該要重新定義活在當下的事，相較過去多隱瞞戀情，未來「是怎樣就怎樣，也不想要隱瞞」。

她先前赴靈堂致意、出席小鬼追思會，提到導演北村豐晴分享與黃爸聊天內容，小鬼生前曾辦畫展，全部畫作都賣出，留下唯一一幅畫，意象是小鬼是外星人，身旁的外星人思考要不要變成地球人，藉這畫來緬懷「是不是小鬼在地球任務圓滿，所以到別地方去」。她說到，追思會現場大家戴口罩、用眼神交流，巧遇許久不見、過去曾照顧她的前輩，「溫暖的鬼哥提供這溫暖的場合，去的時候有點難過，離開卻有點溫暖」。

她日前被拍到跟阮經天等一群朋友吃火鍋，被問到目前兩人關係？她透露只是朋友的聚會，目前沒有那麼熟識，現在是單身狀態，被問到有約會對象？她則說有幾個聊天的對象，阮經天也是其中之一，而自己不喜歡用通訊軟體，懶得打字也怕給人冷漠感，傾向錄音或講電話，最好還是見面、聽聲音也比較有溫度。她這回代言滑鼠，體面地說「我會送他（阮經天）一隻」。

她的舊愛小煜今年結婚又即將升格當爸，張景嵐說其實在媒體報導前，她透過共同好友早已聽說，雖兩人分手，但因公事偶有聯繫，也有私下恭喜祝福他。談到被跟拍，她自虧對於狗仔很後知後覺，有次跟莫允雯一起被拍，她疑惑問「那是狗仔嗎？」莫竟說「那是街拍」，她還不疑有他，還想要那個角度擺拍較好看，反應讓媒體哭笑不得。

張景嵐日前主持《極智對決誰梭了算》外景節目，跳繩時右腳腳踝大翻船，導致骨頭移位，卸下主持棒在家養傷，自此對多人跳繩有陰影。她日前接受中西醫治療，照超音波外也去放血排組織液，醫生提醒她要常泡熱水舒緩，若復健情況不佳，最嚴重容易長短腳，進而影響肩膀歪斜、臉也會歪斜，她謹慎說「別小看腳踝，地基沒打穩就會歪，現在追求對稱」，雖受傷但仍維持運動，以局部訓練為主，腳傷未痊癒的她，今敬業地穿高跟鞋出席活動。

(中時 )