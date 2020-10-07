蘆洲里長吳松標巧手創造魚菜共生地景（戴上容攝）

蘆洲里長吳松標巧手創造魚菜共生地景（戴上容攝）

蘆洲仁愛多功能停車場容納500多輛汽、機車，頂樓設置佈滿鵝卵石的休憩平台，卻常有不肖人士將石子從高空扔擲到一樓，還破壞附近停車車輛引發民怨，水湳里長吳松標將停車場美化成「可食地景」和魚菜共生場域，令民眾直呼「是最酷的停車場」。

吳松標指出，仁愛多功能停車場是地方重要的場所，裡面有停車場、圖書館以及活動中心，三樓原先是草皮露台，有長照人士和他說種菜活動能延緩老化，於是他就精心將露台打造成可食地景，裡面種植山苦瓜、茄子10多種蔬菜，蔬菜收成後將作為長者共餐的食材，為社區省下一筆費用。

吳松標說，未來會考慮將三樓平台搭棚子，以及增加魚菜共生的系統，讓長者可以樂活，盡情玩植物。

吳松標補充，停車場頂樓造景原先佈滿鵝卵石，常有不肖人士將鵝卵石從上往下扔，還會惡意砸向附近車子，讓社區不堪其擾，因此他向新北市議員王威元陳情，取得經費後他發揮創意移除石子，打造成魚菜共生平台，解決石子遭亂扔擲問題，又使停車場充滿生活趣味。

吳松標也說，七樓池子放有100隻蓋斑鬥魚，他們可以吃蟲子避免登革熱，也能夠在夏天減熱，他還特地選用攀爬的植物希望能綠美化停車場屋頂。

新北市議員王威元表示，造景由他爭取60萬元打造，希望社區居民愛護使用，獨特停車場是蘆洲的驕傲；交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，蘆洲仁愛立體停車場是全新北市第一座申請綠美化停車場，是停車場和地方經營的模範停車場。

(中時 )