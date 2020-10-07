楊丞琳唱只能想念你憶小鬼：你會不會來？你現在在哪裡？

吳宗憲昨(6日)在小鬼追思會上突然脫口，向楊丞琳表示知道她與小鬼當時為什麼會分手的真正原因，還強調「跟妳（楊丞琳）說的說法差很多」，令楊丞琳當下有點尷尬，還說「小鬼是在保護我」，接著匆匆下台，結束這一回合。到底楊丞琳、小鬼分手內幕為何，吳宗憲今（7日）也在直播中揭密了。

吳宗憲今日在直播中談及小鬼、楊丞琳分手內幕，他笑說很多人昨晚回去都很想知道小鬼到底說了什麼。吳宗憲還原當時與小鬼聊天情景，透露曾好奇問小鬼與楊丞琳分手多久？但小鬼則大方表示兩人只是牽牽手的朋友，以前大家都會湊班對。

接著吳宗憲又大讚楊丞琳很棒，然後兩人聊到一半，小鬼就突然講到一件事，而吳宗憲在昨日也已經告訴楊丞琳了，楊丞琳也認為這只是開玩笑，可以跟大家說沒關係，「小鬼講了一句話他說：『哇靠！早知道她現在這麼紅，當時就不要跟她分手了。』」原來吳宗憲昨晚在追思會上刻意賣關子，都是開玩笑的。

吳宗憲昨晚在小鬼追思會，突然對楊丞琳說自己有個秘密，是關於當年她與小鬼為何會分手，要楊丞琳有空在打電話問他。楊丞琳聽完有點摸不清頭緒，「分手是我啊？」想不到吳宗憲卻說「跟妳（楊丞琳）說的說法差很多」，楊丞琳則回：「他一定是在保護我，只有我會知道答案。」接著更希望吳宗憲幫忙澄清她與小鬼的交情「真的是友誼」，因為很多不理解的人有點扭曲了，不太好。

(中時新聞網)