遠傳friDay影音推出首部自製多視角節目《爽健零時差》，與「星座國師」唐綺陽御用的製作單位「木火品牌」合作，鎖定時下最熱門健身運動議題，讓疫情期間選擇做簡單居家運動的民眾，可透過多視角畫面清楚看到每個部位的運動細節，首集單元由金鐘獎最佳女配角大久保麻梨子擔任主持人，與健身網紅教練Annie一同實景拍攝，將於明(8)日上架遠傳friDay影音明星多視角館；再加上本月新上架的全台獨家影劇節目及經典吉卜力系列電影，一次滿足用戶10月假期間運動健身及闔家同樂的需求。

根據外貿協會今年6月指出，今年由於疫情改變民眾的運動習慣，家用市場業績爆發，在疫情期間成長幅度從1成5到3成不等，且在家實體操作、線上課程的新商業模式也應運而生。遠傳friDay影音首部自製多視角節目《爽健零時差》為單元系列，瞄準居家健身風潮，除了針對男性、女性有不同教學外，未來也會準備特別單元，針對想雕塑局部線條的用戶，分為核心腹肌、美背線條、修長美腿等健身單元，讓觀眾可以在家養出好身材。

首集由旅台日籍藝人大久保麻梨子與健身網紅教練Annie一同實景拍攝，系列節目來賓還包含在越南被譽為新生代小天王呂晉宇，擁有體重管理師、運動營養師、體適能健身教練與廚師等專長的祖雄，以及曾為《大學生了沒》固定班底的晞晞，還有其他重量級明星將登場，每個單元絕對值得拭目以待，本節目至11月底前，預計每周三更新一集，屆時觀眾可隨時於遠傳friDay影音內觀看最新集數。

遠傳friDay影音10月全台獨家新片，包含推出木曜4超玩最受歡迎系列《躲藏吧明星》多視角內容，以及4K影片《水起．台灣》。木曜4超玩《躲藏吧明星》單元睽違兩年再次經典回歸，這次木曜六大金剛全員到齊，看誰的知名度最高、誰先被民眾認出來，還有高人氣YouTuber蛇丸、胡椒哥倆好的加入，遠傳friDay影音多視角帶你直擊每位成員的激烈戰況。

4K影片《水起．台灣》為全球首部同時以8K／4K規格拍攝的環境紀錄片，由台達基金會與NHK Enterprises合作製作，以台灣四季的水景作為觀察點，循著水流動的軌跡，記錄地球暖化下人們生活與水的關係，獲第53屆美國休士頓國際影展紀錄片短片金獎殊榮。

10月適逢中秋及國慶連假，遠傳friDay影音一口氣上架多部吉卜力電影，包含《魔女宅急便》、《魔法公主》、《神隱少女》、《天空之城》、《龍貓》、《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》等多部創下高票房及高人氣的宮崎駿代表作品；此外，還有與日本電視版幾乎同步跟播的最新動畫《名偵探柯南＃803-853》，以及台灣影史上首部票房破億電影、也是陳沖和尊龍揚名國際之作《末代皇帝》，帶給用戶適合闔家大小的娛樂活動，以及愉悅美好的視覺饗宴。

(中時 )