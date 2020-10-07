網傳數位身分證樣張，標明「中華民國國民身分證TAIWAN,REPUBLIC OF CHINA」，內政部鄭重澄清，網傳照為前年設計獎作品，正式定稿內容中不會有英文名稱。

數位身分證New eID千呼萬喚，「證卡」本尊還未露面，但明年元月就要試辦上路，坊間不斷流傳前年設計獎作品，還說印有英文名稱TAIWAN,REPUBLIC OF CHINA。

內政部表示，網傳樣張只是做為數位身分證設計的初稿，仍會調整版型並加上防偽設計後，才會定稿，且目前已確定只會有中文「中華民國國民身分證」字樣，不會有英文名稱，版面配置也跟網傳樣張不同，最終樣式將於確定後，對外公布。

內政部表示，目前網路上流傳的身分證樣式，是前年舉辦「身分證明文件再設計徵選活動」之「設計獎」得獎作品，並非數位身分證的確定樣式。考量國民身分證是國人於國內身分識別使用，所以證卡名稱部分不再併列英文。

(中時 )