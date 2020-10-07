AOI檢測廠—由田(3455)9月合併營收2.83億元，月成長9.65%，為107年11月以來單月新高，由於第4季為設備業傳統旺季，且由田有新設備交機認列，由田表示，第4季營收將延續逐月走高趨勢，不僅是今年單季高點，亦將優於去年同期，全年業績展望樂觀。

由田近年積極調整產品線，PCB相關產品營收占比逐步提升，除主打之載板、軟板等高端檢測設備，亦新布局量測、檢孔、製程AOI設備等，相關產品布局可望於近期漸收成效，搭配5G基地台、消費性電子商品等市場拉貨力道趨勢，PCB檢測設備商機可期，成為由田營收主要驅動力，亦將帶動公司毛利率優化。

隨著新設備布局進入收割，由田下半年營運擺脫上半年疫情干擾，9月合併營收攀升至2.83億元，月成長9.65%，年成長32.58%，為107年11月以來單月新高，累計第3季合併營收為7.63億元，季增55.71%，累計前9月合併營收為14.99億元，年減24%。

由田表示，第4季為設備業傳統旺季，LCD設備交貨從10月開始，ABF檢測設備亦於8月到10月交機，今年逐季成長趨勢不變，全年營收表現審慎樂觀，今年PCB營收可望較去年倍增，對於公司毛利率有正面貢獻，毛利率可望優於去年。

由田將於10月21至23日於TPCA Show展出新研發之複合機，以高解析、高效率之細線路檢量測設備持續搶占市場商機。

由田將於8日除息，11月5日發放現金股利3元，以今(7)日收盤價52元計算、殖利率近6%。

(時報資訊)