華宏(8240)9月合併營收突破10億元，達10.32億元，月增6.81％、年增12.25％，創下2014年11月以來單月最佳成績；第3季合併營收為29.01億元，季增16.52％，年增11.6％，亦為2014年第4季以來新高；累計前3季合併營收75.62億元，年成長5.08％。主要受惠旺季需求出貨持績暢旺，9月光電材料銷售持續成長，尤其是韓系及陸系客戶對Monitor及LCD TV光學膜片需求強勁，帶動偏光片、貼合膜及廣色域膜銷售比重持續拉升。

第3季華宏光電材料下游客戶主要以TV客戶需求表現較佳，加上遠距辦公的需求、宅經濟及電競產品持續發燒，以及車載遞延效應顯現，使整體光電材料銷售額保持成長態勢，帶動公司營收季增16.52％。各項主要材料中，偏光片及貼合膜仍為主要受惠材料，反射片、擴散膜(板)及複合膜亦有不錯成長表現。

展望第4季，預期宅經濟趨勢仍延續，以及緊接而來的年底銷售旺季，有助提升終端產品拉貨需求，搭配新客戶的順利推廣、產品的新應用及新型材料的持續導入下，可望挹注營收表現。

(時報資訊)