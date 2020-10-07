警方初估查獲的150公斤喵喵成品約可調配製出150萬包毒咖啡，市價高達5億以上。(林郁平攝)

57歲李姓男子，今年初在新竹縣新埔鎮偏僻山區租地後，整地興建鐵皮屋充當「喵喵」製毒工廠，刑事局偵查第三大隊與除暴特勤隊出動空拍機，從後山攀爬攻堅，當場查獲俗稱「喵喵」的第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」成品150公斤及半成品750公斤、製毒工具等贓證物，初估成品可調製成150萬包毒咖啡包，市價高達5億以上。警方將李嫌等5人拘提到案後，檢方全數聲押獲准。

警方在4月中旬接獲情資，指製毒集團企圖製造新興毒品「喵喵」以牟取暴利，經長期監控蒐證，研判該集團已於8月開始製造毒品，並在工廠周圍設置監視器、養狗警戒。

該工廠對外僅有一條道路，極容易遭嫌犯察覺，警方於是出動空拍機，並由除暴特勤隊從後山攀爬突襲攻堅，發現工廠內的水塔可倒入「甲苯」，直接開水龍頭就能製毒，一天產量可高達上百公斤。

警方當場查獲成品150公斤及半成品750公斤、化學試劑、「2-溴-4-甲基苯丙酮」毒品原料、矽油、甲醇、鹽酸、甲胺、碳酸氫鈉、氫氧化鈉、甲苯、活性碳、磅秤、抽濾設備、加熱設備、攪拌工具、脫水機、紅外線鹵素燈、除濕機、PH試紙、烘乾設備、防毒面具、製毒筆記、電動攪拌器等贓證物。逮捕正欲逃逸的錢姓、羅姓製毒師傅及黃姓屋主，再陸續拘提幕後李姓主嫌等2人到案。檢方複訊後，5嫌全遭新竹地院裁定羈押禁見。

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(中時 )