劉男在網路PO文指控台中市員警噴辣椒水、上銬等執法過當害他手部等多處全身傷。（截圖網路／陳淑芬台中傳真）

劉男在網路指稱他手部等全身傷，已到醫院驗傷，並出示驗傷證明。（截圖網路／陳淑芬台中傳真）

台中市警方說明，劉男數度言語及動作侮辱挑釁員警，依妨害公務現行犯，將他逮捕送辦。（陳淑芬攝）

有民眾在網路PO文「台中警察執法過當害我全身是傷！誰可以救救我！」指稱他日前在中市誤闖人行紅燈，警察開單，並以妨害公務對他噴辣椒水、壓制上銬，害他受傷，請大家還他公道。台中市第一警方局7日回應指出，該民眾2度辱罵警方，還挑釁「來抓我啊！」警依法送地檢署偵辦，檢方訊後以1萬元交保。

這名年約25歲的劉姓男子，在10月3日於中市台灣大道、綠川東街口，徒步闖紅燈過綠川東街，吳姓員警趨前取締開單，劉男向吳警以「不是台中人，想說只是走過去而已」求情無效，他簽收罰單後，雙方發生言語爭執。

事後，劉男在臉書爆料公社PO「台中警察執法過當害我全身是傷！誰可以救救我！」一文批評員警態度不佳，他只隨口用一句口頭禪：「阿斯巴拉」來情緒宣洩，員警就激動奔來指控妨害公務，並用過量辣椒水噴他，不但制止路人幫他清洗，還壓制他並上銬，造成他的衣物損毀、手膝等多處擦挫傷。

劉男自承闖紅燈有錯，但質疑警方如此對待，民眾要如何自保？他已到醫院驗傷，並秀出驗傷單及領口旁扯破的上衣照，請大家還他公道。

台中市第一警分局副分局長周俊銘下午澄清表示，劉男簽收罰單後，開單的吳姓員警還對他說：「你可以離開，注意安全！」但劉男卻以輕蔑挑釁動作及以「阿斯巴拉」（源自日語，一般認為有「白目」、「廢人」、「機車」等意）、「你死定了，我要投訴你」及「來抓我啊！來抓我啊！」等言語辱罵員警。

至於劉男質疑「上銬」及阻路人協助清洗眼睛等情事。周俊銘說明，員警以現行犯進行制伏、逮捕過程使用辣椒水，在剛壓制警戒階段，告訴旁邊民眾：「在執行公務，不要靠近！」，經確認民眾欲以瓶水為劉男沖洗眼睛，也沒有為難；上銬則是逮捕的動作。

據了解，警方當天晚間彙整員警值勤密錄影像等資料，依妨害公務罪嫌將劉男移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後，諭令以1萬元交保。

(中時 )