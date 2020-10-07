宏達國際電子宣佈與新北市重點技術型高級中學－新北市立新北高級工業職業學校簽署產學合作備忘錄，雙方共同加入新北市教育局「創新教育加速器」計畫方案，將透過HTC領先業界的創新研發能力，結合新北高工師資致力朝培育台灣XR專業設計人才邁進。

新北高工取得新北市教育局「創新教育加速器」計畫方案的支持，結合跨域資源進行產學研發，不斷尋求與新北市在地產業合作機會，鏈結提升師生的產業力及競爭力。此次與虛擬實境領導者HTC簽訂產學合作備忘錄，目標為培育XR人才、建立XR專業學習教室，落實課程規劃，讓學生逐步學習XR核心技術，並給予學生實作體驗，雙方合作建立新北資訊人才培訓基地等深度交流，為台灣XR產業發展共盡心力，注入更多活力與動能。

新北高工林恭煌校長表示：「新北高工資訊科創立第七年，不斷以程式設計課程為發展核心，強調每位學生均需取得電腦軟體設計丙級證照，並積極培育程式設計及網頁設計、資訊網路技術等以coding為競賽技能的選手參加國家型競賽，讓新北高工成為新北市資訊競賽人才培訓基地。此次與HTC的合作能為技高教育提供一個了解虛擬實境技術，並與物聯網、機器人、人工智慧等新興產業各個面向產生聯結的機會。」

全球虛擬實境創新領導者HTC台灣區總經理陳柏諭提到：「隨著VR／AR／MR漸趨成熟的發展，結合AI智能學習、VR智慧教室，科技教育已成為新時代的人才養成關鍵。HTC瞭解處於全球VR領導地位所肩負的責任，應該對於未來台灣與全球的教育環境有所貢獻，透過產學合作，提供優質專業技術資源與指導，一同探索XR技術於教育領域的無限可能。」

新北高工針對新北市教育局「創新教育加速器」計畫所安排的課程將以「跨領域整合XR創作人才」為培育目標，規劃分為「基礎課程」、「核心課程」、與「跨領域課程」三大主題，分別為基礎課程的「3D遊戲程式設計」、「3D模型入門」課程；核心課程的「Unity 進階程式設計」、「3D建模」，以提升學生程式設計與3D模型製作的能力；跨領域課程為「XR產品設計」；核心課程與跨領域課程均以專題產出為導向，課程完成之後，可以產出XR專題作品，學生將透過理論及實作累積XR開發實力，為未來台灣XR軟實力奠定全球競爭力基礎。

(中時 )