（富士達保經再獲「國家品牌玉山獎」雙殊榮。 圖／富士達保經提供）

最具權威與指標性的國家級獎項「第十七屆國家品牌玉山獎」頒獎典禮於6日舉行，並邀請到副總統賴清德、立法院院長等親臨現場致詞頒獎。本屆參賽企業品牌家數更勝往年，富士達保險經紀人公司仍獲得評審青睞與肯定，第六度蟬聯「傑出企業」大獎，董事長廖學茂更五連霸榮獲「傑出企業領導人」獎項。富士達保經也承諾會不斷秉持「誠信、專業、負責任」核心價值，提供溫暖專業服務，陪伴所有客戶。

今年富士達保經不畏疫情影響，持續擴展服務版圖並深化人才培育。年初於桃園斥資八千多萬元成立「育成暨教育訓練中心」，提供桃竹地區業務同仁更多元的教育訓練課程，並協助優秀人才安心創業，建立自己的保險事業。同時大舉進駐南台灣，陸續於嘉義、台南、高雄等地成立新區部，持續招募優秀人才，希望帶給南部民眾更多、更優秀的專業保險服務選擇。

富士達保經董事長廖學茂表示，目前大環境面臨不少挑戰，然而富士達保經已深耕10多年。專業保險服務長年深受客戶好評，用心建立完善業務制度與強大行政支援，更讓業務同仁無顧慮，專心衝刺事業。有忠實客戶的信賴與優異同仁的力挺，相信富士達保經絕對能挺過所有挑戰，不斷締造佳績。多年來，富士達保經不斷獲得「華人公益金傳獎」、「保險信望愛獎」及「國家品牌玉山獎」等具公信力大獎，這不只是榮耀更是責任，富士達保經絕不負社會大眾肯定，將持續茁壯成長為真正國家級企業品牌。

五度獲頒「傑出企業領導人獎」的廖學茂，踏入保險業三十多年，先後於數家大型保險公司擔任過執行副總、總經理等高階主管職。2007年創立富士達保經，在其優異領導下富士達保經目前名列台灣前十大保經公司，旗下擁有2,500多名業務同仁。

此外，廖學茂不斷精進自身企業經營管理能力，先後完成政治大學和北京大學碩士學位，目前仍在攻讀臺灣大學財務金融研究所。擁有行銷經驗和企業管理實務更選擇投身教育，曾擔任東南科大、崇右科大助理教授以及政大商學院企業導師，傳授自身經驗協助產學合作培育人才。2010年起於朝陽科大任教，十年來教學品質優異，今年更晉升管理學院學門講座教授。

另外，廖學茂在教學中也收穫許多回饋並應用在公司經營上，改善公司制度更加友善新鮮人，並優化教育訓練課程提供更多實務經驗知識，協助新鮮人盡早適應。不斷的經營革新與自我提升，只為成為更好的領導者，帶領富士達保經繼續邁向下一個十年。

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