Verizon Media 7日發出重要人事公告指出，國際事業董事總經理鄒開蓮因個人生涯規劃因素，將於今年12月31日離開Verizon Media，未來將受聘為Verizon Media的策略顧問，持續借重其經驗推動企業營運進程。

鄒開蓮是台灣網路產業老將，2000年鄒開蓮加入Yahoo擔任台灣總經理，期間成功領導Yahoo併購奇摩與興奇科技，使Yahoo奇摩成為台灣最大入口網站，更開創了台灣電子商務新里程碑，鞏固Yahoo奇摩在台的地位。

2007年，鄒開蓮接掌Yahoo北亞區，2010年再擴大職務成為Yahoo亞太區最高主管，負責日本、韓國、台灣、香港、東南亞、印度與紐澳等亞太地區，執掌媒體內容、數位廣告以及電子商務等業務。

2017年，Yahoo併入美國電信公司Verizon之後，鄒開蓮於2018年升任Verizon Media國際事業董事總經理，主掌除美加市場外的其他全球市場營運，並持續引領台灣人才邁向國際市場，與亞太、歐洲、拉丁美洲等地區團隊，進行跨區域的營運經驗與人才交流。

鄒開蓮接任Verizon Media國際事業董事總經理後，同時也培育多位台灣主管接掌亞太及國際市場要職，更藉由台灣經驗的展現，促動多項重大進展，包括在台設立國際及全球電子商務產品研發中心。

鄒開蓮也曾擔任AAMA台北搖籃計畫導師，輔導台灣新創公司成長。此外，鄒開蓮也相當關注女性在職場的議題，並長期致力於推動女性職涯與領導力發展、以及投入弱勢關懷。鄒開蓮目前為台灣世界展望會董事長、台灣女董協會理事，期許藉由經驗傳承，讓女性及公益力量帶來的正面影響協助社會前進。

(工商 )