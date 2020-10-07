今年受COVID-19疫情影響，國內旅遊盛行，以海灣美景享負盛名的澎湖因國際海上花火節、燈光節等活動快速躍升熱門景點，為延續「瘋澎湖」熱潮，澎澄飯店積極響應澎湖縣政府「戀戀海味．美食假期活動」，11月推出「CHEN CHENs Party」澄澄派對，打造音樂、美食、美酒三重饗宴。

10月15日起到澎湖玩就能領500元美食抵用券，最新美食地標澎坊三號港超過二十家知名餐飲店家配合美食集點活動，不僅可以使用500元美食抵用券，還推出眾多加碼優惠。

澎澄飯店美食假期系列活動以「美食主題月」、「菊島好食光美食護照集章」、「尋找故事菜」打造澎湖美食假期，每月皆有不同美食主題，11月推出「CHEN CHENs Party」澄澄派對，699元即享啤酒與果汁無限暢飲三小時，配合澎湖縣政府500元美食券與美食電子護照活動，10月15日起澎坊機場門市與三號港可以免費吃美食還能享有獨家優惠。

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