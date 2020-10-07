電梯大廠崇友實業因新梯及汰舊換新業務暢旺，營運報喜，7日公布9月合併營收4.04億元，締造同期新高；第三季合併營收4.04億元，是近13季單季新高；前三季合併營收33.53億元，改寫同期次高

崇友9月合併營收攀升至4.04億元，較去年同期成長17.19％，主因是受惠於新梯、汰換業務動能強勁，帶動第三季合併營收回升至13.03億元，改寫近13個季度新高，也比去年同期成長33.08％。前三季合併營收33.56億元，較去年同期成長7.29％。

崇友表示，崇友因高雄光華東路高速電梯大樓、台北健康路高速電梯大樓、台北承德路公共住宅社區大樓等大型新梯訂單，以及台大醫院、淡水民權路大型汰換電梯完工，訂單進補，新梯、汰舊換新電梯出貨及完工動能強勁，帶動第三季新梯與汰舊換新業務銷售營收比去年同期大幅成長68％，是崇友第三季繳出亮麗成績單的重要關鍵。

崇友指出，崇友站穩國內前三大電梯大廠，不論電梯研發技術、高良率產品品質媲美國際大廠水準，並保有國產製造價格，以及24小時全天候維保緊急服務等競爭利基，汰舊換新市場開拓，除持續提升既有老舊電梯更新訂單，近年也不乏取得他廠品牌汰換電梯訂單，尤其前三季汰舊換新業務銷售營收表現已明顯超越去年度水準，推升汰舊換新業務營收比重較去年同期15.13％顯著攀升至28.26％，凸顯崇友品牌高度市場競爭利基，挹注崇友整體營運保持成長動能。

崇友表示，崇友對第四季營運，維持審慎樂觀看法。新梯、汰舊換新業務出貨及完工保持良好動能，而新光桃園金融中心、高雄海洋音樂中心等大型新梯在手案件，有機會在第四季完工入帳，拓展崇友既有使用年限超過20年以上，約有萬台的老舊電梯更換新梯，堆疊崇友未來營運動能。

此外，崇友也積極提升電梯零部件生產自製率，在楊梅廠建置永磁同步馬達組裝生產線，預計第四季投入生產，有效進行成本管控、電梯良好品質穩定，隨著崇友持續優化新梯銷售結構、維修保養業務穩定挹注，再加上投入電梯生產自製率提升，持續創造崇友高度競爭優勢，有望帶動未來營運持續成長。

(工商 )