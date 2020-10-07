央行公布第17期特殊號碼鈔券22日投標 17:312020/10/07 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行公布第17期特殊號碼鈔券拍賣，委託台銀於10月22日上午10時起，至10月27日上午10時止，採網路投標方式，拍賣100、500及1,000元的特殊號碼流通鈔券共128組、計4,830張。 央行發行局局長施遵驊表示，台銀將自10月12日至10月27日於該行網站的「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳細刊載網路拍賣業務的作業規定，歡迎有興趣民眾上網查閱。 施遵驊指出，為便利民眾投標及查詢，台銀將於10月12日至10月14日於報紙刊登網路拍賣公告資訊。 (工商 ) #特殊號碼 #鈔券 #投標 #拍賣 #台銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中市原住民傳統文化節 10月17日登場 17:282020/10/07 生活 109年度第3梯次全國技能檢定 准考證13日起寄發 16:222020/10/07 財經 特殊材料貢獻 騰輝拚回溫 04:102020/10/07 證券．權證 財政部：9月底境外資金回台突破2100億大關 18:512020/10/07 政治 期交所與櫃買中心第4季合推兩項「富櫃200期貨」獎勵競賽活動 11:102020/10/07 財經 剝皮港人1／假交往灌迷湯引誘來台 香江男女移民人財兩失 07:192020/10/07 社會 陸港觀盤－關注五中全會與「十四五」規劃重點 04:102020/10/07 全球財經 國家品牌玉山獎 中油喜獲8大獎 14:262020/10/07 財經 《半導體》外資續讚千元實力 聯發科火力全開 12:162020/10/07 財經 100G交換器加持 智邦業績強 04:102020/10/07 證券．權證 財經熱門新聞 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 川普喊停新紓困案嚇趴美股 仍想灑4.6兆救命錢給誰？ - 財經 《半導體》群聯9月營收雙增 創同期新高 - 財經 - 時報資訊 台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列 - 財經要聞 - 工商時報 張衍義新任長榮董事長 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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