央行公布第17期特殊號碼鈔券拍賣，委託台銀於10月22日上午10時起，至10月27日上午10時止，採網路投標方式，拍賣100、500及1,000元的特殊號碼流通鈔券共128組、計4,830張。

央行發行局局長施遵驊表示，台銀將自10月12日至10月27日於該行網站的「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳細刊載網路拍賣業務的作業規定，歡迎有興趣民眾上網查閱。

施遵驊指出，為便利民眾投標及查詢，台銀將於10月12日至10月14日於報紙刊登網路拍賣公告資訊。

(工商 )