宏達電宣佈與新北市立新北高級工業職業學校簽署產學合作備忘錄，共同加入新北市教育局「創新教育加速器」計畫方案，朝培育台灣XR專業設計人才邁進。

宏達電表示，這次的合作目標為培育XR人才、建立XR專業學習教室，讓學生逐步學習XR核心技術，並給予學生實作體驗，建立新北資訊人才培訓基地等深度交流，為台灣XR產業發展共盡心力，注入更多活力與動能。

新北高工針對新北市教育局「創新教育加速器」計畫所安排的課程以跨領域整合XR創作人才為目標，規劃分為「基礎課程」、「核心課程」、與「跨領域課程」三大主題，分別為基礎課程的「3D遊戲程式設計」、「3D模型入門」課程；核心課程的「Unity 進階程式設計」、「3D建模」，以提升學生程式設計與3D模型製作的能力；跨領域課程為「XR產品設計」；核心課程與跨領域課程均以專題產出為導向，課程完成之後，可以產出XR專題作品，學生將透過理論及實作累積XR開發實力，為未來台灣XR軟實力奠定全球競爭力基礎。

(工商 )