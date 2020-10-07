甫榮獲金鐘獎的新科視帝姚淳耀，在《返校》影集中飾演翠華中學詩社的指導老師、校長沈敬之子「沈華」，劇中他充滿熱忱抱負，一心想改革翠華，並驚艷於學妹劉芸香的文學才華。姚淳耀也透露，高中時期他曾參加過詩社，這角色彷彿為他量身打造，就連劇中詩社校慶表演，也是他親自下場指導。
姚淳耀說，自己跟角色某些個性太過相似，導致下戲後常會不自覺地「沈華」上身，就連在路上遇到劇組人員，也會露出「沈華」的招牌笑容，讓他自己有時候都分不清楚這個微笑是沈華的還是姚淳耀自己的，相當投入在角色之中。姚淳耀和飾演學妹的李玲葦有多場對手戲，他讚她相當成熟穩健，在拍攝現場時就很沈浸在角色情緒，因此幫助姚淳耀更快進入角色中。
以茄子蛋《浪子回頭》MV中台客少年形象走紅的黃冠智，劇中飾演30年後的全新角色程文亮，為學妹劉芸香的同班同學，為了詮釋城隍爺傳人的角色設定，上過科儀課的他勤練習畫符與卜卦，私下會找身邊的親朋好友練習收驚。
蔡瑞雪劇中飾演班上的資優生班長，也是她第一次挑戰演出嚴肅、性格有些陰暗的角色。有趣的是，蔡瑞雪雖然在戲裡飾演板著撲克臉的守紀律學生，但戲外開朗活潑的她，溫暖的性格也讓全體男性工作人員都融化，紛紛封她為全劇的「片場女神」。《返校》影集12月5日起每週六晚上九點在公視主頻道與Netflix同步首播，公視+週日上線。
(中時 )
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